Di nuovo mezzi in fiamme a Santa Marinella: bruciano un'auto e un carroattrezzi • Terzo Binario News

Questa notte alle 3.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio automezzo in Santa Marinella, precisamente in via della Fornacetta.

All’arrivo sul posto i Vvf hanno trovato un carroattrezzi ed un’autovettura completamente avvolti dalle fiamme.

La rapidità di spegnimento, da parte degli uomini della Bonifazi, ha evitato che l’incendio coinvolgesse le vetture parcheggiate nelle vicinanze ed il canneto lì vicino.

Non si è registrato nessun ferito e sul posto erano presenti i Carabinieri di Santa Marinella.