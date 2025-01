Bando per contributi pagamento canoni di locazione a Santa Marinella • Terzo Binario News

Torna una delle più attese misure di sostegno alla fasce sociali economicamente più deboli della città. È stato pubblicato infatti oggi il nuovo bando per accedere a un contributo straordinario per far fronte al pagamento dei canoni d’affitto.

“La nostra amministrazione comunale è stata tra le prime, non appena è stata messa nelle condizioni di ottenere i fondi regionali , ad avviare questa iniziativa che è anche di contrasto alla povertà e che si affianca a tutte quelle già messe in campo nell’ ambito a della lotta alla disoccupazione di avviamento o reinserimento nel mondo del lavoro” ha affermato il sindaco Tidei.

“Finalmente- ha assicurato anche l’assessore delegato alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio, -dopo un lungo lavoro si riesce a varare questa misura che non solo aiuterà le fasce meno abbienti a corrispondere i canoni di locazione, ma permetterà di prevenire azioni di sfratto per morosità che sfociano, troppo spesso in situazioni di grave difficoltà se non drammatiche per molte famiglie” .

L’amministrazione ha anche reso noto tutti i requisiti necessari per poter accedere al contributo . E’ fondamentale che tutte le richieste pervengano entro e non oltre il prossimo 18 febbraio. Sono ammessi al contributo i richiedenti che hanno la cittadinanza italiana o di un paese dell’UE, o un permesso di soggiorno in corso di validità . E’ necessario avere la residenza anagrafica nel comune di Santa Marinella e per l’ immobile per il quale si chiede il contributo ed essere titolari di un contratto di affitto ad uso abitativo regolarmente registrato.

Sarà necessario presentare il proprio Isee che, per accedere al sostegno alla locazione non dovrà superare i 14 mila euro annui. I richiedenti dovranno presentare la domanda di contributo utilizzando l’apposito modello fornito dal Comune allegando copia del documento di identità eventuale permesso di soggiorno e ovviamente il contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente, per il quale è richiesto il contributo Il contributo comunale erogato non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente versato e comunque non potrà mai essere superiore ai 2.000 euro.

Nel caso in cui, dall’istruttoria delle domande pervenute, emerga un fabbisogno superiore al fondo disponibile, pari a € 67.029,95, il Comune assegnerà i contributi ai cittadini inseriti in graduatoria, seguendo l’ordine crescente del valore ISEE, fino all’esaurimento del fondo. La domanda potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo protocollosantamarinella©postecert.it. o presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune sito in via Cicerone, 25 – aperto al pubblico nei• seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30.