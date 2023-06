Di nuovo allarme furti nelle abitazioni più periferiche di Tolfa • Terzo Binario News

Ci risiamo. A Tolfa è di nuovo allarme furti in abitazioni. Dopo i colpi avvenuti un paio di mesi fa – per fortuna non tutti andati a segno -, i ladri si sono fatti vivi anche in questi giorni, in una zona periferica del paese, la Pacifica.

Erano circa le 5 di stamattina quando due figure vestite di nero e col volto mascherato sono state sorprese sul pianerottolo di una villetta, mentre tentavano, armati di attrezzi e facendosi luce con una torcia, di forzare la porta in ferro della cucina. Il caso ha voluto che una persona di casa si fosse alzata per andare a bere, li ha visti ed ha urlato mettendoli in fuga. I due si sono arrampicati alle spalle della casa. Si tratta probabilmente di italiani, a giudicare dalle parole che si sono scambiati mentre scappavano.

I proprietari dell’abitazione hanno immediatamente chiamato, attraverso il 112, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno mandato una volante a perlustrare la zona. Poi nella giornata, i militari della locale stazione hanno provveduto a ispezionare la casa e a raccogliere la denuncia.

In sostanza, il consiglio è di stare sempre attenti a macchine o persone sospette che si notano nelle starade residenziali. Confidando nei controlli dei Carabinieri, che comunque per le loro indagini possono contare anche sul sistema di telecamere installato dal Comune.