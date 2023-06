Avab odv Bracciano ancora sul campo in Emilia • Terzo Binario News

“Emergenza Emilia Romagna… Tante cittadine coinvolte in un alluvione che ha portato distruzione e morte.

L’Avab odv Bracciano con tante altre sezioni di protezione civile del Lazio e di tante altre regioni… Missione Emilia Romagna.

L’impegno dei volontari, che con la costante dedizione, passione e professionalità si mettono in campo per aiutare chi ha bisogno.

Emergenza Emilia Romagna, in tante zone l’acqua si è ritirata, lasciando però melma e fango in quantità… Nelle case, nei plessi scolastici, nelle vie ..

Si è lavorato incessantemente per pulire tutto.

Un episodio che fa vedere come la vita vuole vivere, con 7 pesciolini rossi che con tutta l ondata di piena , si sono salvati dall’ acqua nella fontana con l aiuto dei volontari…

Vedere i pesciolini vivi è stato meraviglioso…

La forza della vita contro gli uragani..

Avab odv Bracciano ancora sul campo in Emilia

Un plauso a tutti i volontari di protezione civile”.

la presidente Enza Vergari

(nella foto l’Avab con il Sindaco di Sant’Agata sul Santerno)