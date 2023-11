Di Ladispoli la donna morta per la caduta dagli scogli • Terzo Binario News

Una morte accidentale quella della 50enne di Ladispoli originaria della Romania caduta stamani dagli scogli della zona dello stabilimento Scorpion.

La donna, che in quel momento era da sola, in seguito alla caduta in acqua ha tentato di risalire ma non c’è riuscita, finendo di nuovo in mare.

A tirarla fuori dai flutti alcuni agenti del Commissariato di Ladispoli mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i marinai della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco.

I tantissimi hanno assistito alla scena e si era pensato anche al gesto volontario ma sembra essere stato escluso.

Il corpo della donna è stato messo a disposizione della famiglia.