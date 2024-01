Avis Aureliana, positivo il bilancio 2023 • Terzo Binario News

Dai donatori di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Cerveteri un 5% in più di sacche raccolte

“La Presidente di Avis Intercomunale Aureliana Nicoletta Iacomelli con un brindisi augurale comunica nel consiglio di fine anno, i dati delle raccolte di sangue del 2023, , alla presenza del personale associativo e sanitario , dei dirigenti , del Direttore Sanitario dott. Arena e dei Presidenti delle AVIS Comunali di Civitavecchia F.Lisiola, di Tolfa D.Lucianatelli , di Allumiere D.Trotti e del punto fisso di raccolta sede dell’UDR Cerveteri ,L.Mecucci.

Un successo – sottolinea la Iacomelli – dovuto ad un’attenta programmazione delle raccolte sul territorio e ai cambiamenti metodologici e logistici messi in campo con tanti sacrifici economici e di impiego di risorse umane sempre più qualificate.

A Cerveteri siamo presenti due volte alla settimana nel punto fisso sede dell’UDR ,aperto nel 2016 e una volta al mese nel Poliambulatorio di Ladispoli ,in Ospedale San Paolo nel Centro Mario Villotti siamo presenti tutti i giorni 6/7 e due domeniche al mese, mentre in collina a Tolfa e Allumiere , nei punti aziendali presso i poliambulatori ASL una volta al mese.

A ciò si aggiungono le raccolte con autoemoteca a Bracciano e a Civitavecchia durante la campagna estiva e in eventi concomitanza di eventi cittadini per essere presenti in tutti i quartieri e in mezzo alla gente.

Ci siamo dati un obiettivo quest’anno, far capire alla cittadinanza che AVIS è un associazione a servizio non solo dei malati ,ma tutti coloro che intendono scoprire il gesto della donazione al di là del momento del bisogno personale e/o familiare, quindi progetti nelle scuole con i giovani studenti diciottenni, eventi culturali e ricreativi, raccolta del 5×1000 per migliorare le strutture sanitarie, ma soprattutto presenza di autoemeoteca in città.

I dati confermano la crescita di Avis Aureliana maggiore del 5% con 3600 sacche . Il punto di raccolta in ospedale a Civitavecchia con 2300 in sede e 206 nelle raccolte esterne, nel punto fisso UDR a Cerveteri 780 sacche , Tolfa ed Allumiere circa 190 sacche , Bracciano con 47, giungendo ad ottimi risultati .

Le raccolte esterne stanno riscuotendo una forte adesione anche in citta’ a Civitavecchia, bisognera’ potenziare le raccolte in collina e sul litorale e crescere su Bracciano, razionalizzando i costi oppure unendo le raccolte.

I ringraziamenti vanno ai donatori di tutto il territorio , ai presidenti che in primis si sono cimentati in un lavoro costante e continuo, ai medici e al direttore Sanitario dott.Arena, alla dirigenza aziendale dott.ssa Stigliano Primario del SIMTI S.Filippo ASLRM1 E alla dott.ssa Matranga D.G. della ASLRM4, al ff.del Laboratorio Analisi dell’Ospedale San Paolo M.Striano, al personale infermieristico e medico del Centro.

Si tratta di un nuovo modo di lavorare che ci porta sempre più al confronto con le strutture romane e un modus operandi secondo le indicazioni ministeriali e gli standard europei dove tutti i soggetti coinvolti nella raccolta di sangue del territorio aziendale sono protagonisti, fermo restando la responsabilità di Avis Aureliana che fa capo alla ASL RM1 per la convenzione e la lavorazione del sangue e alla ASL RM4 per la gestione del punto in ospedale Centro M. Villotti: un lavoro a tre partner, senza dubbio diverso nella gestione interaziendale , che oramai va avanti dal 2002 grazie ad Avis Aureliana con impegno e lungimiranza nel raggiungimento di ottimi risultati.

Il nostro obiettivo per il 2024 sarà il raggiungimento di almeno 4000 unità di sangue e l’inaugurazione della macchina di plasmaferesi per la donazione di plasma presso la sede ospedaliera di Civitavecchia , per aprire la donazione anche ad una popolazione più vasta e agli esclusi per bassa ferritina e, quindi, per evitare migrazioni in strutture ospedaliere romane.

Auguri di Buon Anno”.

Il presidente AVIS INTERCOMUNALE AURELIANA

D.SSA Nicoletta Iacomelli