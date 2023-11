Deteneva materiale illegale in un appartamento occupato, blitz della Polizia Locale: sgomberato 60enne italiano • Terzo Binario News

E’ accaduto nella giornata di eri quando gli Agenti del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) impegnati in operazioni di sgombero in zona Tor Bella Monaca, sono entrati in un appartamento occupato abusivamente da un uomo italiano di 60 anni, già noto per i reati di furto e ricettazione.

Gli operanti dopo aver disposto il rilascio dell’immobile con annessa cantina, hanno rinvenuto all’interno di entrambi, vario materiale illegale, tra cui disturbatori di frequenza jammer, schede elettroniche, martelli frangi vetro ed altri oggetti ad offendere, ad aprire o a sforzare.

Dopo aver proceduto al sequestro di quanto trovato, hanno accompagnato il 60enne presso gli uffici di competenza per l’identificazione, denunciandolo per i reati di occupazione abusiva di immobile, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.