Il porto di Civitavecchia festeggia i 3 milioni di passeggeri del 2023 • Terzo Binario News

A molo Vespucci i vice ministri dei trasporti Rixi e Bignami

Al porto di Civitavecchia si festeggiano i 3 milioni di passeggeri transitati nel 2023. Per lo scalo è il record italiano che viene celebrato tramite una conferenza stampa alla quale partecipano i vice ministri Rixi e Bignami, oltre alla vice presidente regionale Angelilli.

Il presidente dell’Adsp Pino Musolino: “Aver superato la soglia psicologica dei dati 3 milioni di passeggeri a un mese e mezzo dalla fine dell’anno lo speravo ma lo immaginavo possibile nel 2024. Il record precedente è di 2.696.000 passeggeri battuto di oltre 400mila unità. È un risultato della città e delle sue imprese oltre che un risultato di cui si fregia l’Italia intera”.

Il vice ministro dei trasporti Rixi : “Civitavecchia ha fatto i numeri di tutti i porti liguri in una situazione post Covid non semplice. In questo momento questa piattaforma logistica è importante, qui si fermano le compagnie croceristiche più importanti al mondo legate alle filiere industriale e alimentare. È un tema non solo turistico, ma rappresenta il made in Italy”.