Deteneva 41 ovuli di droga, Carabinieri arrestano 40enne in Provincia di Roma • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 40enne nigeriano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno notato il 40enne aggirarsi a piedi con atteggiamento sospetto nei pressi della zona Villa Claudia e hanno deciso di pedinarlo. Appurato anche il domicilio dell’uomo, i militari che lo stavano osservando a distanza hanno deciso di controllarlo e hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità dell’uomo oltre 400 g di eroina racchiusi in 41 ovuli di varie dimensioni e diversa qualità di sostanza stupefacente. Oltre allo stupefacente hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento, cinque telefoni cellulari e 1.870 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Il 40enne, dopo essere stato identificato è stato condotto presso il carcere di Velletri. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.