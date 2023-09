“Degustiamo il territorio”, convegni e corsi per scoprire e conoscere le eccellenze agricole di Cerveteri • Terzo Binario News

Il ciclo di iniziative è patrocinato e finanziato dal Comune di Cerveteri, Regione Lazio e Arsial. Tutti gli eventi sono gratuiti e a prenotazione obbligatoria

“Degustiamo il territorio”, è questo il nome del ciclo di incontri iniziato da alcuni giorni nel Comune di Cerveteri e proseguirà anche nei prossimi giorni, all’interno di suggestive location e dei luoghi istituzionali della città. Dopo l’eccellente riscontro dei primi incontri, oggi, mercoledì 27 settembre, il programma prosegue, con un corso di avvicinamento al vino, che avrà luogo alle ore 20:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

La rassegna prosegue domani, giovedì 28 settembre alla Villa di Ceri, alle ore 18:00 con seminario e show-cooking sul pescato locale e sul pesce azzurro. L’appuntamento successivo è per sabato 29 al ristorante Zi Maria, in Via Sasso Manziana n.2. Alle ore 20:00, convegno sui Vitigni autoctoni e lo stretto legame con il territorio.

Tris di appuntamenti in chiusura. Sabato 30 settembre, alle 10:30 visita guidata alla Necropoli della Banditaccia, alle ore 17:00 Simposio Etrusco alla Villa di Ceri, alle 19:30 corso di avvicinamento al vino al Granarone.

