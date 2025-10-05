Dea, cagnolina dolcissima è pronta a dare amore a chi la porterà a casa • Terzo Binario News

DEA cagnolina femmina , taglia media abbondante, pelo raso , mantello bianco marrone , nata nel 2017.L’abbiamo chiamata DEA perché è di una bellezza mozzafiato , anima e aura pulita, occhi profondi e che quando li guardi ci vedi dentro le energie di luce più belle dell’universo .

L’ abbiamo tirata Fuori da un canile campano dove mai nessuno ci ha messo piede , nata in provincia di Salerno deportata per convenzione. Entrata cucciola insieme alla figlia anche lei salvata da noi e nostra ospite.

DEA e una cagnolina collaborativa , la sua fiducia però ovviamente come in ogni rapporto anche quelli tra umani , va conquistata . Un cane particolarmente tranquilla , ma molto curiosa. Ha uno spiccato senso dell osservazione, del studiare ogni cosa . Sotto stress e sotto stimolo ovviamente per le sue non conoscenze è un po in difficoltà ma nulla di grave e non gestibile, a lei basta avere accanto una persona che la prende per mano , gli infonde sicurezza e si affida totalmente e s impegna nelle situazioni . Una cagnolina speciale.

Di tempra medio alta , temperamento medio alto , si aggrega tranquillamente a tutti i branchi . Mai sentita abbaiare o rapportarsi in modo prepotente. Ma è molto rispettata da tutti. Delicata in ogni suo movimento.

Non ha nessun timore di movimenti bassi o movimenti alti . I rumori metallici invece la infastidiscono .non adatta al contesto urbano di grandi città, sarebbe sotto stress e noi vogliamo per lei una vita serena e di tranquillità.

Il canile dove è cresciuta e anche stato sotto sequestro. Lei si merita il meglio.

DEA e sana e sterilizzata. Viene affidata nelle provincie di Milano, Monza, Como e Varese.

mandare solo messaggio whatasp al 3339521373 oppure 3381658329

Mail : canilisaronno@gmail.com