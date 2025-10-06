Cinema, a Civitavecchia tutto esaurito al Royal per l'apertura dell'International Tour Film Festival • Terzo Binario News

La sala ha ospitato la proiezione di “Unicorni” della regista Michela Andreozzi, presente con tutto il cast. Affollato il red carpet

Si è aperta ufficialmente, mercoledì sera, l’edizione 2025 dell’International Tour Film Festival a Civitavecchia, al Multisala Royal di Piazza Regina Margherita.

Grande folla di pubblico e di addetti ai lavori per il red carpet del film di apertura “Unicorni” della regista Michela Andreozzi. A sfilare sul carpet tra gli applausi, i flash e i selfie della folla, oltre alla regista, gli interpreti Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Lino Musella, Denny Mendez, Viola Gabriele e ipiccoli Daniele Scardini e Paolo Calvano.

A seguire gli attori Antonio Catania e Marco Bonini, interpreti del cortometraggio di aperturadella serata “Gli eroi vestiti di bianco” di Alessandro Parrello, dedicato ai 160 anni delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, rappresentate dal Comandante Cosimo Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione e portavoce della Guardia Costiera Italiana.

Tra gli ospiti anche Marcello Foti, già Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, il regista Kassim Yassin Saleh, l’attrice e sceneggiatrice Giulia Pagnacco, l’attrice Sabina Cricco e la modella e attrice Garmy Sall.

Bellezza particolare ed eleganza quando a sfilare sul red carpet è lo stilista Franco Ciambella accompagnato dall’attrice e modella Eleonora Piermarocchi in uno straordinario abito monospalla turchese della maison.

In abito da gran sera, rigorosamente nero, arriva la vulcanica madrina, l’autrice, attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia.

A fare gli onori di casa il Presidente dell’ITFF Piero Pacchiarotti e il Direttore Artistico Antonio Flamini, insieme ad Emanuela Mari, consigliere regione del Lazio, all’Assessore al Turismo Piero Alessi, il Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ Gaetano Starace e il Presidente Onorario Ca.Ri.Civ Gabriella Sarracco.

In sala la presentazione è stata moderata dal direttore artistico Antonio Flamini che ha presentato questa XIV Edizione dell’International Tour Film Festival, con numeri da record e tante novità che trasformeranno Civitavecchia, per cinque giorni, nella città del cinema diffuso.

Poi la parola è passata ai protagonisti sia del corto che del lungometraggio di apertura tra riflessioni, aneddoti e racconti di set..

A tutti è stata consegnata una targa dell’International Tour Film Festival 2025, un omaggio floreale alle signore e uno dallo sponsor Molinari.

Dal 2 ottobre l’International Tour Film Festival è entrato nel vivo, con le proiezioni dei film in concorso e non e con una serie di eventi, di anteprime internazionali e di eventi collaterali.

Per il programma completo è possibile consultare il sito:

https://www.internationaltourfilmfest.com/_files/ugd/0862f7_eca33078098a4e9f8a63fe36911a07a3.pdf

L’International Tour Film Festival (ITFF) è l’unico evento internazionale che si svolge nella città di Civitavecchia, patrocinato da: MIC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema, Comune di Civitavecchia e Fondazione Ca.Ri.Civ. e vede 2 sponsor di primo livello come Enel e Molinari.

(Photo credits: Nicoletta Morici).