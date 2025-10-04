 Blu, bellissimo micio aspetta una famiglia che lo porti a casa • Terzo Binario News

Blu, bellissimo micio aspetta una famiglia che lo porti a casa

Ott 4, 2025 | Associazionismo, Sociale

BLU bellissimo gattino tipo siamese nato  1.9.2017 socievole,  abituato  in appartamento, vaccinato, microchippato, sterilizzato, testato FIV  FELV negativo

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159