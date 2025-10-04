Blu, bellissimo micio aspetta una famiglia che lo porti a casa • Terzo Binario News

BLU bellissimo gattino tipo siamese nato 1.9.2017 socievole, abituato in appartamento, vaccinato, microchippato, sterilizzato, testato FIV FELV negativo

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159