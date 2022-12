De Simone (Progetto Ladispoli) plaude i finanziamenti regionali per pattinodromo e bike sharing • Terzo Binario News

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per i due progetti che finalmente hanno ricevuto il finanziamento dalla Regione Lazio e importantissimi per la nostra città”. Così in una nota il Consigliere di Progetto Ladispoli, Emiliano De Simone.

“Si potrà procedere infatti – prosegue – con la ristrutturazione della

palestra di via Canova, inserita nel complesso del pattinodromo, ormai datata e appunto in attesa di un intervento, mentre con la realizzazione dell’e-bike sharing si potrà incentivare l’uso di questo mezzo di trasporto e contribuire allo sviluppo di una mobilità sostenibile.

Da Consigliere e cittadino della nostra Ladispoli – spiega ancora – voglio ringraziare il Consigliere regionale Daniele Giannini perché se la città

potrà beneficiare di queste due opere è proprio grazie ai suoi due emendamenti presentati nell’ultima manovra di bilancio e al suo continuo attivismo politico e attenzione per tutta la nostra provincia e, in particolare, per il nostro litorale”.