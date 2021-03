Danneggiato il monumento intitolato a Walter Rossi - Terzo Binario News

Questa mattina – domenica 28 marzo – le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo “Prati” sono intervenute in piazza Walter Rossi per il danneggiamento del monumento intitolato al giovane militante.

Gli agenti hanno ritrovato la statua divelta e recuperata una parte, che si trova in questo momento presso gli uffici di via del Falco.

In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Avvisata per quanto di competenza la Questura di Roma e la sovrintendenza capitolina. Sulla vicenda indaga anche la Digos.

Julian Colabello, consigliere del Partito Democratico di Monte Mario, ha commentato: ” Brutto risveglio oggi nel Municipio XIV con la notizia che il monumento a Walter Rossi nella omonima piazza è crollato a terra durante la notte. Come sempre nessuna notizia dal Comune e dal Municipio su quello che succede sul territorio”.

“Chiederò notizie certe su cosa è successo con un accesso agli atti. Inutile dire che, se si trattasse di una azione neofascista, sarebbe gravissimo, sintomo che alcune ferite rimangono aperte e vanno ancora affrontate. In ogni caso tra le tante sparate elettorali non mi dispiacerebbe se per una volta concretamente Campagna e la Raggi si impegnassero a rimettere a posto il monumento prima della data simbolica del 25 aprile”.

