Danneggiano la vetrata e puntano le cassette della banca • Terzo Binario News

La vetrata danneggiata della Banca Transilvania. Poi ignoti hanno puntato due cassette, di cui al momento non si conosce il contenuto. Il tutto è avvenuto lunedì 11 settembre in via Baldo degli Ubaldi, intorno alle 4,20.

Sul posto una pattuglia del commissariato Aurelio e due Volanti. All’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi avevano già fatto perdere le proprie tracce. Indagini in corso.

Foto Facebook Quartiere Aurelio Municipio XIII