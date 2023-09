Blitz antidroga in tutta Roma, dieci arresti dei Carabinieri: sequestrata cocaina, crack e Mdma • Terzo Binario News

Proseguono senza sosta i controlli e le attività delle Forze dell’Ordine nella Capitale

ROMA – Proseguono senza sosta, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel centro storico – Termini e Trastevere – e nelle periferie della Capitale – Appio Latino, Centocelle, Primavalle, Alessandrino, Tor Bella Monaca e La Storta – che hanno portato all’arresto di 10 persone, al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, MDMA, hashish e marijuana e circa 1.000 euro in contanti.

In particolare, in manette è finito un 39enne del Mali, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso, la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, a cedere dosi di marijuana ad un giovane su ponte Sisto.

A Primavalle, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 54enne tunisino, già conosciuto per precedenti reati di droga, che, ad esito di un mirato servizio di osservazione, è stato notato mentre occultava un sacchetto all’interno di una cabina elettrica in via Giuseppe De Luca. Fermato per un controllo, i Carabinieri hanno recuperato quanto nascosto accertando che all’interno del sacchetto erano custoditi 54 g di hashish. Nelle tasche dell’uomo invece sono stati rinvenuti ulteriori 37 g della stessa sostanza stupefacente.

In via Giovanni Giolitti, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 28enne del Marocco e un 44enne tunisino sorpresi a cedere alcune dosi di hashish ad un cittadino italiano. Nel corso della perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di ulteriori 9 dosi della stessa droga occultate negli slip.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 26enne italiano che, fermato per un controllo mentre si aggirava in una nota piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 41g della stessa droga, 19 cartucce da fucile calibro 12, illegalmente detenute, e 635 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. È stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Nel quartiere Centocelle, in via delle Palme, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 27enne, trovato in possesso di 20 pasticche di MDMA e denaro contante. L’uomo, alla vista dei Carabinieri in strada, ha tentato di nascondersi ma i militari lo hanno raggiunto e una volta perquisito sono spuntate le pasticche di ecstasy.

Gli altri indagati sono stati bloccati perché sorpresi a cedere dosi di droga ad acquirenti, identificati e segnalati alla Prefettura di Roma.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.