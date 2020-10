Danneggia minimarket e si scaglia contro gli agenti - Terzo Binario News

Resistenza, minacce, lesioni a Pubblico ufficiale e danneggiamento. In manette è finito un romeno di 39 anni: il tutto è accaduto giovedì 8 ottobre alle 19,15 in via Vespasiano.

Gli agenti del commissariato Prati sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite. Una volta sul posto, hanno accertato che il 39enne aveva danneggiato – per motivi da appurare – un minimarket.

L’uomo, in seguito, si è scagliato contro gli agenti ma è stato bloccato.