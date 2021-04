"Dall'Io al Noi": webinar diocesano di Santa Rufina per sabato 10 aprile - Terzo Binario News

Sabato 10 aprile 2021 alle 9:45 inizierà il primo Webinar diocesano on-line “Dall’io al noi”, rivolto alle comunità cristiane, alle comunità religiose, alle associazioni, ai movimenti popolari e in modo particolare alle amministrazioni civili del territorio diocesano.

L’obiettivo è riflettere su una società che non abbandoni il sogno della fratellanza e pronunci con più convinzione la parola “noi”, mettendo l’interesse generale e il bene pubblico al di sopra di ogni interesse particolare.

L’argomento centrale è il magistero di Papa Francesco, che durante questa pandemia con parole e gesti, è stato un fermo punto di riferimento morale e spirituale. Ricordiamo tutti la sua testimonianza in piazza San Pietro il 27 marzo 2020, sugellata con la pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti del 3 Ottobre 2021, che segue l’enciclica Laudato si’ del 2015. Le due encicliche, che hanno sullo sfondo l’esortazione apostolica Evangelii gaudium e sono indirizzate a tutti, con il chiaro intento di proporre il “sogno” della fraternità quale via unica per poter uscire dalla pandemia.

Ad aprire l’incontro sarà il Vescovo della Diocesi Porto- Santa Rufina, Monsignor Gino Reali.

Seguiranno gli interventi del professor Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che ci spiegherà come è possibile sognare un apolitica migliore), del professor Stefano Zamagni (Docente di economia politica all’Università di Bologna che ci indicherà la strada per cambiare l’economia in questo difficile tempo di crisi) e la dottoressa Cecilia Dall’Oglio (Direttrice associata dei Programmi europei del Movimento cattolico mondiale per il clima, che tratterà l’importante tematica della conversione ecologica).

Ci saranno spazi per condivisioni e riflessioni.

La partecipazione è gratuita.

È un incontro di speranza per sognare e costruire un mondo migliore, insieme!

Di seguito i link utili per eventuali approfondimenti e per l'iscrizione.

Link per iscrizione:

https://forms.gle/Ggky8YM1rbYKqPFv9

Link Sito Diocesi Porto-Santa Rufina:

http://www.diocesiportosantarufina.it/home/news_det.php?neid=4195

Link video Youtube: intervista al direttore dell’ufficio missionario diocesano Don Federico Tartaglia:

I volontari del

Centro Missionario Diocesano Porto-Santa Rufina