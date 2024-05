Dalla Geo Barents arrivati a Civitavecchia 43 migranti • Terzo Binario News

Sono tutti uomini, salvati lunedì dalla nave di Medici Senza Frontiere nello specchio d’acqua di fronte alla Libia

Sbarco questa mattina a Civitavecchia per la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che, lunedì mattina, ha salvato 43 migranti in mare, in acque internazionali, a largo della Libia. Sono tutti uomini.

Soccorsi dall’Unità Navale della ONG, battente bandiera norvegese, provengono dal Bangladesh, dalla Siria e dall’Egitto.

Le autorità italiane hanno disposto che lo scalo di accoglienza fosse il porto di Civitavecchia, dove stamattina le persone soccorse sono state sottoposte a controlli sanitari e di polizia. Viaggiavano su un barchino di legno.