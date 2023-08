Dal campo rom alla metro: ruba portafogli a turista, bloccata 14enne • Terzo Binario News

Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, intensificati in questo periodo estivo, nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni metro della Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 10 persone, gravemente indiziate di furto aggravato.

I Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno fermato una 14enne, proveniente dal campo rom di Castel Romano, sorpresa dai militari con in tasca il portafogli di una turista italiana. La giovane aveva asportato con destrezza il portafogli alla vittima, mentre quest’ultima attendeva sulla banchina della fermata della metropolitana “Colosseo” l’arrivo del convoglio. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare la 14enne e di recuperare il portafogli, poi restituito alla vittima dopo aver presentato regolare denuncia.

Sempre alla fermata della metropolitana “Colosseo”, un turista polacco è stato vittima del furto con destrezza del portafoglio da parte di due giovani cubane, 20enni, disoccupate e con precedenti. I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia e del Nucleo Scalo Termini, che le stavano già pedinando, subito dopo il furto sono intervenuti e le hanno arrestate, riuscendo a recuperare e restituire il portafogli alla vittima.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno arrestato in flagranza 3 donne di 33 anni e una di 37, tutte senza fissa dimora e con precedenti, che a bordo del convoglio della metropolitana della linea “B”, in direzione Laurentina, sono riuscite a strappare il marsupio ad un turista straniero con all’interno denaro contante, documenti personali e carte di pagamento. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata alla vittima.

Presso un ristorante di via della Croce, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due uomini e una donna cubani, di 62, 32 e 37 anni, già con precedenti, che erano stati notati aggirarsi con fare sospetto tra i tavolini di alcuni locali. L’intuizione e il successivo servizio di osservazione effettuato dai militari, ha permesso di sorprenderli e bloccarli subito dopo aver asportato con destrezza la borsa ad una turista straniera che l’aveva lasciata appesa alla sedia. La refurtiva è stata poi restituita dopo la denuncia.

In fine, in largo Gaetano Agnesi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato in flagranza un cittadino algerino di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dopo aver sottratto con destrezza il cellulare da circa 1000 euro, ad un romano che lo aveva lasciato incustodito sul cruscotto dell’auto. Lo straniero, approfittando del finestrino dell’auto abbassato e di un momento di distrazione della vittima ha infilato la mano e lo ha sottratto ma è stato notato e subito bloccato dai militari che lo hanno arrestato e recuperato la refurtiva.

Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati. Solo la minore dopo l’arresto è stata accompagnata presso un centro di prima accoglienza di Roma a disposizione dell’Autorità Minorile.