Dal 4 aprile a Cerveteri lo sportello per i contribuenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord • Terzo Binario News

Un nuovo servizio presso la Cooperativa fra Assegnatari Sasso a partire dal 4 aprile, data in cui sarà istituito lo sportello per i contribuenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

Dunque, gli associati potranno recarsi presso le Due Casette per avere informazioni sulle bollette e delucidazioni in merito al Consorzio di bonifica, l’ente che tutela il territorio e la pulizia di fossi e canali per garantire sicurezza agli associati.

Un servizio, quindi, molto utile ai cittadini, che se avranno cosa da chiedere lo potranno fare senza recarsi altrove, ma a Due Casette, in piazza Nazareno Pagliuca ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 8.30 alle 12. 30 a partire dal 4 aprile.