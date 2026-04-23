Dal 25 aprile visite guidate al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Dal prossimo 25 aprile, LAZIOcrea attiva un nuovo servizio di visite guidate nel Borgo e nel Museo del Castello di Santa Severa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile a cittadini e visitatori.

Le visite guidate si svolgeranno tutti i sabato, domenica e festivi, con due turni di ingresso alle ore 11.30 e alle ore 16.00. Il biglietto comprende anche l’accesso al Museo del Castello, all’interno della Rocca e al Battistero.

Il Museo offre un percorso immersivo arricchito da pannelli illustrativi, gigantografie, videoproiezioni e ricostruzioni 3D di ambienti, strumenti e armi, che raccontano la storia del Castello, del Borgo e della tenuta: dall’epoca etrusca al martirio di Santa Severa, passando per l’età romana e medievale fino ai giorni nostri.

Tra i punti di maggiore interesse, i visitatori potranno ammirare la ricostruzione della cucina e della mensa medievale, con resti di pasti e oggetti originali rinvenuti durante gli scavi, oltre al sigillo di Pietro Romano Bonaventura. Saranno inoltre visitabili la cappella interna della Rocca, la sala con gli affreschi risalenti all’epoca di Papa Urbano VIII e le due torri angolari cilindriche sul lato sud.

Grazie a un’indagine antropologica condotta dall’Università di Tor Vergata sul cimitero medievale del Castello, il percorso museale si arricchisce anche di suggestive ricostruzioni dei volti, dei costumi, delle abitudini alimentari, delle malattie e delle condizioni di vita della popolazione che abitò il complesso in età medievale.

Nel corso dei secoli, il Castello appartenne anche a importanti famiglie nobili romane, tra cui i Bonaventura Venturini e i Di Vico. Nei tre piani del Museo sono inoltre esposti gli abiti storici, fedelmente ricostruiti da Teresa Venuto Riccardi, che ripercorrono le diverse epoche.

La visita guidata include anche la mostra permanente di abiti d’epoca, il Battistero con gli affreschi della scuola di Antoniazzo Romano, recentemente restaurati, oltre alla visita del Borgo e della Rocca: un luogo che rappresenta un raro esempio di continuità di vita e di storia.