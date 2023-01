Dagli Astrofili Palidoro una bella foto di cometa e stella • Terzo Binario News

La cometa e la stella Iota Draconis il 24 gennaio 2023. La doppia coda è in direzione opposta e si osserva la coda di ioni. Nella parte posteriore della coda principale si vede la galassia NCG5907.

Telescopio Omegon 1370 mm RC6 e fotocamera Canon 550-D modificata a pieno spettro in formato APS-C. Somma di 60 pose da 60 secondi ciascuna per un totale di 1 ora di integrazione.

Autori Umberto Zecchini, Paolo Diamanti e Giuseppe Conzo (Gruppo Astrofili Palidoro).

