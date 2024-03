Da Zoomarine una Pasqua con i ragazzi di "Mare Fuori" e tante sorprese: il programma completo • Terzo Binario News

Dietro le quinte di un successo, quello di “Mare Fuori”. A raccontare curiosità e retroscena saranno alcuni dei protagonisti presenti al Parco Zoomarine il 30 marzo 2024.

Una sorpresa di Pasqua decisamente originale per il pubblico formato famiglia che potrà seguire il talk show (incluso nel biglietto e fino ad esaurimento posti) con Beppe (Vincenzo Ferrera), Milos (Antonio D’Aquino), Alina (Yeva Sai).

Giunta alla quarta edizione la serie targata Rai Fiction e Picomedia è diventata un fenomeno tra i giovanissimi e le sue “onde tumultuose”, tra sogni, amarezze, voglia di riscatto di un gruppo di ragazzi finiti in un carcere minorile, hanno varcato i confini italiani approdando anche all’estero.

Non saranno solo gli attori della serie ad allietare le tre giornate di festa (dal 30 marzo all’1 aprile) del parco alle porte di Roma.

Ad attendere i visitatori il nuovo show acrobatico dei tuffatori, le attrazioni aperte (compresa una parte acquatica con la piscina Punta Cana, Acquasplash e Blue River), dimostrazioni educative con gli animali. Il 31 marzo per i più piccoli arrivano Bing e Flop, per la prima volta a Zoomarine! I due simpatici personaggi trascorreranno la Pasqua con i fan, ogni bambino potrà incontrare le due mascotte e scattare una bellissima foto ricordo che sarà poi donata dallo staff (evento incluso nel biglietto d’ingresso).

Grande attesa poi l’1 aprile per il nuovo show di Charlotte M., l’amatissima you tubers beniamina di ragazze e ragazzi. Insomma una Pasqua davvero imperdibile per unire le famiglie con il sano divertimento. Info www.zoomarine.it