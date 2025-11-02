Incidente sull'Aurelia a Santa Marinella, auto contro moto allo svincolo A12 Santa Severa • Terzo Binario News

Grave il centauro, feriti il passeggero e la conducente della vettura tutti portati dalla Misericordia al San Paolo

Incidente alle 19.30 sull’Aurelia, all’altezza dello svincolo che porta allo svincolo A12 di santa Severa.

Impatto fra un’auto, condotta da una 35enne di Velletri, che stava svoltando verso l’autostrada e una moto che invece viaggiava sulla consolare verso Civitavecchia.

Impatto violento e condizioni gravi per il centauro alla guida, un 22enne di Civitavecchia, con la gamba sinistra messa piuttosto male. Portato al San Paolo dalla Misericordia di Santa Marinella insieme al passeggero coetaneo, si stava sottoponendo alla Tac perché i medici stavano valutando un eventuale elitrasporto al Gemelli. Al Pronto soccorso civitavecchiese anche gli altri due ma nessuno è in pericolo di vita.

Sul poto anche l’Ares di Civitavecchia, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e i Carabinieri per i rilievi.