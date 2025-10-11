Da Regina Coeli 52 detenuti spostati a Civitavecchia, la Fns Cisl: "Servono più agenti" • Terzo Binario News

“La Fns Cisl Lazio chiede il rinforzo di personale nel carcere di Civitavecchia e negli altri della regione , dove sono arrivati i detenuti , dopo il crollo del tetto della struttura trasteverina di Regina Coeli ed allo stesso tempo rigettiamo , anche, la sola idea di chiudere il carcere trasteverino

Il carcere di Civitavecchia è stato interessato dell’invio di circa 50 detenuti

Ieri tutte le rappresentanze sindacali regionali del Lazio hanno richiesto un incontro urgente al Provveditore a seguito della movimentazione di circa 300 detenuti avvenuta in via urgente a causa dell’avvenuto crollo strutturale della II^ rotonda della CC Regina Coeli movimentazione che ha coinvolto la 6^ e la 7^ sezione, poichè l’ immediata ridistribuzione di detenuti tra i vari Istituti per forza di cose, comporta un adeguato riassetto e distribuzione di personale che deve aderire a determinati criteri di opportunità e urgenza che non possono prescindere da un confronto con le OO.SS. visto la recente mobilità nazionale e le assegnazioni in corso degli allievi del 185 corso.

Alla Fns Cisl dispiacerebbe vedere un carcere vecchio che ha sempre funzionato diventare un altro hotel o come proposto un monumento alla memoria e/o museo esiste già a pochi passi l Museo criminologico di Roma, non ve ne servono altri. Tale soluzione aggrava solo ulteriormente le condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria , poichè un’altra locazione aggrava in caso di trasferimento di detenuti verso il Tribunale o anche verso gli ospedali cittadini e regionali- Spesso nelle nuove costruzioni ci sono vere e proprie mancanze strutturali . Probabilmente si dimentica che per costruire nuovi carceri servono anni, bastano pochi accorgimenti per migliore le condizioni del carcere attenendosi rigidamente alla capienza massima di detenuti tollerati, 628.

Rigettiamo , anche, la sola idea di chiudere il carcere trasteverino di Regina Coeli , considerata, anche, la sua storia , poiché i problemi sono ben altri , il più delle volte ci sono difficoltà a gestire i detenuti, specialmente quelli con problemi di salute mentale o comportamenti violenti, a Velletri da giorni si aspetta il trasferimento di un detenuto resosi partecipe di aggressione verso il personale, qui vi è la necessita di intervenire e far si che vi siano medici psichiatrici h.24 in tutte le sedi penitenziarie della Regione, non certamente chiudere tale Istituto”.

IL SEGRETARIO GENERALE FNS CISL LAZIO Massimo Costantino