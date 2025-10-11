Risse, schiamazzi e degrado: sigilli per un bar di Ponte Milvio • Terzo Binario News

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico della durata di 15 giorni con conseguente chiusura, emesso dal Questore di Roma, ai sensi dell’art. 100 del T.u.l.p.s., a carico di un bar in via Flaminia.
Il provvedimento, emesso su proposta degli stessi Carabinieri della Stazione di Ponte Milvio, scaturisce dalla necessità di intervenire sulle criticità rilevate all’interno dell’attività commerciale – litigi tra giovani, schiamazzi notturni e degrado urbano-.
L’azione, volta al ripristino del decoro e alla messa in sicurezza dell’area, segue le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.