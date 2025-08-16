Da nord a sud, salviamo Cody e le due cucciole abbandonate per strada • Terzo Binario News

SI chiama Codi, ha tre anni, di taglia piccola, è molto vivace e soffre la solitudine.

Deve cercare una sistemazione in una nuova famiglia, al più presto.

Ci tengo davvero potere dare una mano in questa situazione non facile.

GrazieHo il contatto diretto di chi potrà spiegare tutto.

Ci vuole una mano sul cuore e tanta speranza di potercela fare anche questa volta.

Grazie se ci aiuterete anche per questa anima meravigliosa ne sono certa.

ZONA NOVARA per ogni informazione lascio il mio contatto personale

Chiara 339 34 35 864NON SO COSA SCRIVERE… NON SO COME QUESTE 2 PICCOLISSIME CUCCIOLE DI 2 MESI E MEZZO BUTTATE IN STRADA POSSANO ESSERE ANCORA VIVE IN QUESTE CONDIZIONI….

Vorrei dire basta abbandonare tutto.. tanto non serve a niente…non si può svuotare l oceano..non si può svuotare un pozzo senza una fine… non puoi salvarli tutti..non puoi fare miracoli… NON PUOI PIÙ FARE NIENTE..

provincia di Matera x info Elisabetta +39 347 561 8559