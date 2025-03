Da Mondadori a Cerveteri Valerio Valentini presenta “Ci sono molti modi” • Terzo Binario News

Secondo appuntamento letterario nella libreria di Largo Almuneacar a Cerveteri. Lo scrittore di Ladispoli incontra il pubblico venerdì 14 marzo alle ore 18:00, modera Andrea Oliva

Proseguono gli incontri e le presentazioni letterarie da Mondadori Bookstore a Cerveteri.

Sotto i portici del centro commerciale di Largo Almuneacar, in un piacevole contesto capace di offrire anche un meraviglioso tramonto pomeridiano, venerdì 14 marzo alle ore 18:00 arriva Valerio Valentini, scrittore ed editore molto noto e stimato in città, per presentare il suo primo romanzo dal titolo “Ci sono molti modi”, edito da Readerforblind. Modera l’incontro, Andrea Oliva, titolare dello store di Cerveteri insieme a Tarita Vecchiotti.

Sempre in tema di appuntamenti letterari, il giorno prima della presentazione del libro di Valerio Valentini, ovvero giovedì 13 marzo e sempre alle ore 18:00, secondo appuntamento con il gruppo di lettura #LeggiconTarita. Il libro scelto nel primo incontro, é quello di Serena Dandini, dal titolo “C’era la Luna”.

“Dopo il successo del primo degli incontri letterari tenutosi la scorsa settimana, siamo felici di ospitare in Mondadori un altro scrittore del nostro territorio, ovvero Valerio Valentini, un grande amico che molto ha fatto per la diffusione e la promozione letteraria, essendo anche titolare di una casa editrice – ha dichiarato Andrea Oliva – la presentazione di venerdì scorso con Miriam Palombi e il primo appuntamento del gruppo di lettura con Tarita hanno entrambi riscosso un’ampia partecipazione di pubblico e non sono mancati neppure i giovani, che hanno seguito le letture con estrema attenzione. Continueremo ad organizzare eventi simili, con l’intento di far conoscere gli autori del nostro territorio ma anche di offrire alla clientela e alla cittadinanza tutta, appuntamenti fissi con la lettura: un modo sano, costruttivo, prezioso per trascorrere un pomeriggio, magari lontani dai social e più vicini alla gente”.

“Ci sono molti modi” racconta la storia di Riccardo, che nella vita si è scelto uno strano lavoro, ha a che fare con la morte ma anche con la vita, e come si sceglie di viverla. Ma poi si sceglie sempre? o si è più spesso vittime, prigionieri in una gabbia quasi mai dorata? Come quella della provincia, apatica, a volte alienante, dove il moderno Caronte si trova ad accompagnare quelle anime perse che in lui cercano la strada per mettere in atto l’ultimo capitolo. Una lettura scorrevole, essenziale e disincantata che coinvolgerà il lettore dalla prima all’ultima riga.

Valerio Valentini, classe 1982, vive e lavora a Ladispoli. Nel 2004 viene inserito nella raccolta “Le notti di San Lorenzo” (Giulio Perrone Editore) con il racconto “La ragazza del telefonino”. Nel 2015 pubblica il racconto “La valigia”, inserito nella raccolta “Il nostro due agosto nero” (Antonio Tombolini editore), pubblicato in commemorazione della strage di Bologna.

Nel 2015 pubblica la raccolta di racconti Evoluzioni (Rogas Edizioni) correlate di illustrazioni originali di Roberto Cremonese. Nel dicembre 2015 è stato inserito nella raccolta “Romani per sempre” (Edizioni della sera – Roma per sempre) con il racconto “La giostra di Palmarola”.

A dicembre 2016 pubblica con La Gru “Gli insetti sono tutti a dormire”. A Gennaio 2017 è uscito il racconto “Il minotauro” inserito nell’antologia “Più veloce della luce (ovvero Batman e Robin smentiscono tutto)” curata da Gianluca Morozzi e Luca Martini ed edita da Pendragon Edizioni. Ha fatto parte del gruppo di narratori Gli Specialisti 2.0 per il periodico di poesia e letteratura RivistaUnaSpecie! e ha curato anche la rubrica “I monologhi della caffeina”. Collabora attivamente con il sito di racconti brevi Readerforblind.com dove pubblica racconti e cura la sezione Percorsi, e scrive per blog e riviste letterarie.

“Ci sono molti modi” (Readerforblind, 2025) invece, è il suo primo romanzo.