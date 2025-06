Da luglio lavori tra via Betti, via Leopoli e via Pietro Gobetti a Civitavecchia • Terzo Binario News

A partire dal mese di luglio, prenderanno il via i “Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area urbana compresa tra via Betti, via Leopoli e via Pietro Gobbetti”.

Si tratta di un intervento atteso da tempo, volto a migliorare le condizioni di sicurezza, decoro e vivibilità di un’area urbana particolarmente sollecitata, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

L’intero costo dei lavori sarà completamente sostenuto da ASTRAL S.p.A. (Azienda Strade Lazio), nell’ambito del Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, previsto dalla Legge regionale e disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 12/04/2022.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, ha espresso grande soddisfazione:

“Questo intervento rappresenta una risposta concreta e doverosa alle molte segnalazioni ricevute nel tempo da cittadini e residenti, che lamentavano le precarie condizioni delle strade e marciapiedi interessati. Grazie alla collaborazione dei nostri uffici con la Regione Lazio e al supporto tecnico e finanziario di ASTRAL, possiamo finalmente avviare un’opera che avrà un impatto positivo sulla sicurezza e sulla qualità della vita del nostro territorio.”

Anche il Sindaco Marco Piendibene è intervenuto per sottolineare l’importanza dell’intervento:

“I lavori che prenderanno il via a luglio sono il frutto di un impegno costante volto a garantire sicurezza, decoro urbano e rispetto per chi vive quotidianamente queste strade per troppo tempo trascurate. Ringrazio la Regione Lazio e ASTRAL per reso possibile un intervento che i residenti aspettavano da tempo.”