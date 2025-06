Al via la nuova raccolta differenziata di Civitavecchia • Terzo Binario News

Dalle 21 si parte con il nuovo calendario e le sei zone: attenzione a cosa va conferito stasera, possibili rallentamenti per l’organico

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, e la campagna di informazione, parte stasera alle 21 la nuova raccolta differenziata dei rifiuti di Civitavecchia.

Dalle due zone si passa alle 6 attuali, ed è possibile che cambi il rifiuto da conferire.

QUI il link a tutte le info utili dal sito di Csp.

Le sei zone: ZONA 1 – Nord: Pantano, borgata Aurelia, via Tarquinia fino a piazza Tarquinia (VVF), via Braccianese Claudia tutta, quartiere san Pio X, quartiere cappuccini, via Berlinguer, via Terme di Traiano dal tribunale fino a via Don Milani, via Don Milani, via Leopardi, via Pascoli.

ZONA 2 – Centro Mare: da piazza Tarquinia (VVF) fino al sottopasso di campo dell’Oro (fosso Infernaccio), dal mare fino alla ferrovia.

ZONA 3 – sotto mediana: via Roma, viale Baccelli da via terme di Traiano fino a via Togliatti, via Togliatti fino alla strada mediana, strada mediana da via Togliatti fino al tribunale, quartiere via Parini Foscolo Deledda via dell’Ambaradàn.

ZONA 4 – Togliatti uliveto ferrovieri: vie comprese tra la ferrovia e viale Baccelli fino a via Togliatti, tutta via Togliatti, via Nenni fino a via Archilde Izzi, via Bandita delle mortelle, quartiere uliveto, quartiere ferrovieri (fino al limite del fosso Infernaccio).

ZONA 5 – campo dell’Oro San Gordiano Boccelle: dal mare fino a via Graziano per il quartiere Campo dell’Oro, fino allo stadio di atletica e rugby per il quartiere san Gordiano, fino all’autostrada per il quartiere Boccelle.

ZONA 6 – Cisterna san Liborio e zone rurali: strada mediana dalla scuola di guerra Cesiva fino a via Nenni, traverse di via Nenni fino al quartiere faro, quartiere san Liborio, zone rurali di campo dell’Oro, san Gordiano Boccelle.

“Avviso a tutti i cittadini

Possibili rallentamenti nella raccolta dell’organico.

SI RACCOMANDA DI LASCIARE ESPOSTI I CONTENITORI DELL’ORGANICO PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

RACCOLTA DIFFERENZIATA – Domenica 29 giugno 2025 – Si informano tutti i cittadini che potrebbero verificarsi dei ritardi nel ritiro dei rifiuti organici (UMIDO) in alcune zone della città.

LASCIARE ESPOSTI I CONTENITORI DELL’ORGANICO PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl