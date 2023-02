Da domani installate altre 8 pensiline alle fermate Cotral di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Dopo decenni di abbandono, a partire da domani il territorio di Santa Marinella e Santa Severa sarà dotato di altre 8 nuove pensiline alle fermate Cotral” lo annunciano orgogliosi il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati.

“Si tratta di un progetto che ha preso il via nei mesi scorsi grazie all’importante collaborazione con la società Cotral presieduta da Amalia Colaceci – aggiungono -, che ringraziamo per aver dato al Comune di Santa Marinella l’opportunità di poter partecipare per la seconda volta all’iniziativa ‘Cotral Insieme ai Comuni’, offrendo alla città la possibilità di poter acquistare ben 16 pensiline totali, le prime 8 già installate precedentemente. Grazie all’ulteriore contributo della società Cotral, abbiamo potuto procedere con la differenza derivante dall’acquisto e provvedere al trasporto e all’installazione delle pensiline. Il posizionamento inizierà domani, lunedì 27 febbraio e seguirà nei prossimi giorni sulla via Aurelia presso le fermate Cotral dove attualmente non sono presenti postazioni al riparo. È un altro nuovo ed importante risultato per questa città che grazie alla grande determinazione di questa amministrazione sta rinascendo dal dissesto finanziario ed è in continua rivoluzione”

“Dopo oltre un decennio finalmente il Comune di Santa Marinella potrà garantire un posto al riparo dalla pioggia, dal vento e all’ombra nelle stagioni più calde dell’anno a pendolari, studenti e persone anziane in attesa dell’arrivo dell’autobus Cotral. Come già anticipato nei mesi scorsi, ovvero non appena abbiamo ordinato il secondo pacco di pensiline – proseguono Tidei e Amanati – le nuove saranno posizionate su tutto il territorio comunale, coprendo quelle fermate dove attualmente è presente solo segnaletica. Due saranno installate su ambo i lati della via Aurelia davanti alla sede dell’ex piscina comunale; un’altra difronte allo stabilimento La Rosa dei Venti ed altre due pensiline saranno disposte sugli ambo lati della statale Aurelia nei pressi delle Ceramiche Veschini. A Santa Severa invece le fermate al riparo saranno tre, una nella località Grottini, lato monte, prima dello svincolo autostradale, l’altra nei pressi di via Andrea Moneta, lato mare e l’ultima al Castello di Santa Severa, sempre lato mare. Questa è solo una delle tante dimostrazioni che stiamo dando alla città. Dove c’è tanta attesa, c’è costanza, forte impegno e determinazione. Sono queste le risposte più importanti che questa amministrazione vuole dare alla cittadinanza, dimostrando fatti e presenza”.