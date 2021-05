Da domani a Civitavecchia farmacia Boccelle aperta fino alle 20:30 - Terzo Binario News

“Informiamo gli utenti che a partire da domani, martedì 1 giugno 2021, la farmacia comunale “Boccelle”, in Via Maroncelli, a Civitavecchia, resterà aperta fino alle ore 20:30 per tutto il periodo estivo, in adeguamento agli orari del centro commerciale IperCOOP.

CSP srl fa inoltre sapere che la farmacia “Boccelle” nella giornata di mercoledì 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana) resterà aperta al pubblico dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

FARMACIA COMUNALE BOCCELLE

Via E. Maroncelli – Civitavecchia (Rm)

c/o centro commerciale IperCOOP

Orari al Pubblico:

dal Lunedì al Sabato h. 08:30/20:30

Domenica h. 08:30/13:00