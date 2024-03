“Cupinoro, quale futuro ?” si recupera l'assemblea pubblica a Bracciano • Terzo Binario News

Dopo il rinvio occorso la scorsa settimana per cause di forza maggiore l’amministrazione comunale invita tutti cittadini all’assemblea pubblica “Cupinoro, quale futuro ?” Sabato 16 Marzo alle ore 16:00 in aula consiliare

Per fare il punto con i cittadini sulla situazione dell’ex discarica.

“Riteniamo sul fronte Cupinoro di aver agito con la massima tempestività e trasparenza, vogliamo fare un punto con i cittadini e tutte le forze politiche su un tema così dirimente per il futuro del territorio, per questo l’invito è quello di partecipare numerosi all’assemblea pubblica”.

Ha dichiarato il sindaco Marco Crocicchi