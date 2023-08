Cumuli di amianto abbandonati all'Olmetto Monteroni, rimossi da Fare Ambiente Ladispoli • Terzo Binario News

“Cumuli di amianto (absesto), un minerale fibroso estremamente dannoso per l’ambiente e per la salute umana.

La sua natura fibrosa, volatile e friabile, infatti, gli conferisce delle forti proprietà di rischio ed è essa stessa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell’apparato respiratorio. La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni anche in presenza di pochi elementi fibrosi.

E’ un agente cancerogeno dal quale non c’è scampo. Occorre dunque evitarne l’esposizione perché, anche a bassi livelli di concentrazione, una minima esposizione può creare effetti fatali. Nel 1992, con la Legge n. 257 del 27 Marzo, viene messa al bando la sua estrazione e lavorazione ma ancora oggi questa norma risulta essere molto spesso violata.

Come agente cancerogeno ha particolari modalità di smaltimento: viene rimosso con cura e con idonei dispositivi di protezione e poi smaltito in discariche autorizzate e tecnicamente adatte ad accogliere questo pericoloso componente edile.

Gettarlo rotto per strada, in mezzo a campi coltivati, costituisce un grave danno per la salubrità ambientale e umana! È un atto OLTRAGGIOSO e CRIMINALE”.

A denunciarlo su Facebook, è il Gruppo delle Guardie di Fare Ambiente di Ladispoli