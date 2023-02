Concerti, TicketOne apre biglietteria anche a Civitavecchia • Terzo Binario News

Da Tiziano Ferro a Blanco, poi Ultimo, Maneskin e i Depeche Mode, ospiti nella serata finale di Sanremo.

La ricca stagione 2023 di concerti romani si avvicina con l’apertura di nuove biglietterie TicketOne in città e provincia, dove saranno a disposizione – oltre ai maggiori appuntamenti musicali – anche i biglietti per spettacoli teatrali (Claudio Bisio, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo) e culturali.

Da oggi i ticket saranno disponibili nei punti Planetpay in via di Casal Bertone 119, via Deledda 91 e largo Valtournanche 15, mentre a Civitavecchia le vendite sono aperte in viale Matteotti 81/c