Csp sullo sciopero: adesione al 17,6 per cento - Terzo Binario News

La società CSP comunica che allo sciopero indetto nella giornata di ieri hanno aderito, su n. 346 dipendenti in forza all’azienda, n. 61 dipendenti, pari al 17,63 % del totale.

Per quanto riguarda il servizio pubblico essenziale della raccolta porta a porta la percentuale di adesione si è attestata al 7,24 %.

Il servizio notturno della raccolta dell’umido e il successivo servizio della plastica nella giornata di martedì è stato regolarmente espletato in tutto il territorio comunale senza alcuna segnalazione di disservizi.

Il servizio “porta a porta” è stato espletato in tutto il territorio senza particolari segnalazioni di disservizi.

Per quanto riguarda il servizio Cimiteriale la percentuale è stata del 26,67 %, mentre per gli AEC si è registrata la massima percentuale al 73,21%.

La società ringrazia quindi i dipendenti che hanno deciso di non aderire allo sciopero per l’impegno supplementare profuso per permettere la pulizia integrale della città, permettendo ai lavoratori che hanno invece deciso di aderire alla giornata di astensione, di esercitare il loro legittimo diritto di manifestare.

C.S.P. – Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.