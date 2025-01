Crolla una gru all'Ardeatino, colpiti auto e un balcone • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 9,30 circa le squadre di Ostiense 7/A e dell’EUR 11/A con il capo turno provinciale ed il funzionario di guardia in via Giana Anguissola per il crollo di una gru fissa da cantiere, all’interno di un area condominiale in costruzione.

Durante la caduta una parte è crollata su di un balcone al 5 piano di un palazzo di sei piani, mentre una parte del braccio è crollata su di una autovettura, distruggendola.

Per precauzione sono state fatte evacuare tre famiglie residenti nel palazzo ed è stata recitata l’intera area.

L’intervento è ancora in atto.

Non ci sono feriti.

Sul posto le forze dell’ordine.