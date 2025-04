Cristo Risorto a Tarquinia, le celebrazioni • Terzo Binario News

I Riti del Giorno di Pasqua a Tarquinia iniziano, di fatto, nella notte checonduce alla Domenica della Resurrezione, 20 Aprile, con la Cerimonia della “Svelatura”. Si tratta di un momento assai particolare, accompagnato dalle preghiere dei fedeli che, trepidanti, aspettano, assiepati nella raccolta Chiesa di San Giuseppe, per rivedere il luminoso volto della statua lignea del Cristo Risorto, che è stata custodita, per un intero anno, in un grande armadio posto dietro io dipinto dell’altare maggiore. Il grande velo bianco viene tolto proprio nel momento in cui tutte le campane delle chiese della città vengono sciolte annunciando la Resurrezione.

Alle ore 10 , sempre nella Chiesa di San Giuseppe Don Augusto Baldini (Presidente dell’Associazione Fratelli del Cristo Risorto) celebrerà la Santa Messa. Alle ore 16,30 presso il Chiosto San Marco (ex Convento di San Marco) in Via Umberto I avrà luogo la Riunione di tutti i Portatori. Il Corteo verso Piazza Mattetotti, passando per Piazza Cavour e Corso Vittorio Emanuele. Si muoverà alle ore 17 . Alle ore 17,15 in Piazza Trento e Trieste Davanti alla Chiesa di San Leonardo ci sarà il rito della Benedizione dei Portatori. Alle ore 18.00 partenza della Processione del Cristo Risorto dalla Chiesa di San Giuseppe lungo il percorso tradizionale.

Partenza da Via San Giuseppe, Via dello Statuto, Via Garibaldi. Da qui la Statua del Cristo Risorto si staccherà dal resto del corteo. Preceduta da una sola Croce imboccherà Viale Bruschi Falgari e Piazzale Igea raggiungendo l’Ospedale per la tradizionale Benedizione ai Malati. Poi Ritorno su Viale Bruschi Falgari e Via Garibaldi dove la Statua si ricongiungerà con il resto della Processione e continuare lungo Via XX Settembre, Via Umberto I, Piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Giacomo Matteotti. Dopo una pausa davanti alla Chiesa di San Leonardo la Statua del Cristo Risorto rivolgendosi verso il mare benedirà le campagne per ritornare alla Chiesa di San Giuseppe passando da Via di Porta Tarquinia, Via dello Statuto e Via San Giuseppe.

All’interno della Chiesa la Statua (opera legnea del 1832 dello scultore Bartolomeo Canini il quale si valse di un modello in gesso dell’artista Pietro Tenerani oggi custodito a Palazzo Braschi in Roma) rimarrà esposta al pubblico fino al giorno dell’Ascensione per essere riposta nuovamente nell’armadio fino alla Pasqua del prossimo anno. Nel corso della diretta streaming sarà ricordata la figura del Maestro Lorenzo Balduini e le sue appassionate ricerche che portarono a scoprire la verità sulle origini della Statua del Cristo Risorto.

La trasmissione televisiva della Processione sarà irradiata dalla Sala Consiliare del Comune di Tarquinia sul Canale YouTube di Ermes Soluzioni Internet Sezione Live al seguente indirizzo: >>> https://www.youtube.com/watch?v=Mox9dxuFg50 e sarà visibile su Computer, Tablet e Cellulari anche attraverso le pagine e le piattaforme social della Rivista Telematica Oltrepensiero.

L’iniziativa, organizzata con il Patrocinio del Comune di Tarquinia, permetterà a fedeli e appassionati di tutto il mondo o a tarquiniesi residenti all’estero, di seguire in tempo reale l’intensa celebrazione religiosa della Pasqua. Grazie all’impegno di Ermes WiFi, anche chi è lontano o impossibilitato a partecipare fisicamente soprattutto per ragioni di salute potrà condividere l’emozione e la spiritualità di questo importante evento della tradizione pasquale di Tarquinia. Presiederà la solenne processione, il Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia Monsignor Gianrico Ruzza con tutte le rappresentanze del clero cittadino. Saranno inoltre presenti il Sindaco Dott. Francesco Sposetti con l’Amminitrazione Comunale, rappresentanze della Provincia di Viterbo, della Regione Lazio, dell’Università Agraria di Tarquinia, e Autorità Militari.

● Nulla da fare per l’annunciato schermo gigante digitale che avrebbe consentito a tutti coloro che stazionano in Piazza Matteotti difronte all Palazzo Civico di seguire la Processione del Cristo Risorto lungo tutto il suo percorso nell’attesa dell’arrivo della Statua del Redentore e delle dieci grandi croci che la precedono portate a passo di corsa accompagnate dagli spari a salve delle doppiette maremmane e dalle note della tradizionale marcetta suonate dalla Banda Musicale Giacomo Setaccioli.

Purtroppo a poche ore dall’evento più atteso della Pasqua tarquiniese, sarebbero, però, emerse alcune perplessità circa il suo posizionamento in Piazza Matteotti a causa della probabilità di forti raffiche di vento nella giornata di Domenica. Sarebbe stata indicata un’area più idonea, ma, essendo ormai giunti a ridosso della manifestazione, non ci sono stati più i tempi necessari per apportare modifiche al Piano di Sicurezza predisposto dalle autorità competenti in occasione di eventi con grande affluenza di pubblico. Per questa ragione, pertanto, si è deciso di rinunciare a questa iniziativa per l’anno corrente.

● Chiunque scatterà fotografie nel corso della Processione del Cristo Risorto 2025 potrà partecipare con un massimo di due elaborati (20×30) al Contest Fotografico “Scatti e Spari” portandoli entro il 30 Aprile alla Segreteria del Premio presso Foto Ottica Valerioti in Corso Vittorio Emanuele n.7 a Tarquinia. Tutte le foto pervenute, saranno esposte dal 4 all’11 Maggio (giorno della premiazione) presso la SalaD.H Lawrence di Via Umbero I n.49 (Complesso Monumentale Torre di Dante). La Mostra ospiterà anche alcuni simboli della Processione e sue immagini storiche. Per ulteriori e dettagliate info 0766 840886.

● Ermes WiFi dal 2014 è impegnata nel trasmettere in diretta video le principali manifestazioni ed eventi che si svolgono a Tarquinia. «Grazie all’impegno di Ermes WiFi, e di quanti con essa collaborano – afferma il responsabile Giancarlo Milioni – anche chi è lontano o impossibilitato a partecipare fisicamente può condividere l’emozione e la spiritualità di importanti eventi e riti religiosi della tradizione pasquale di Tarquinia come, soprattutto, la processione del Cristo Morto e quella del Cristo Risorto.Colgo l’occasione per ringraziare in particolar modo per il supporto la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto el’Amministrazione Comunale».

● La diretta video della Processione del Cristo Risorto realizzata da Ermes WiFi sarà condotta nello studio allestito presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia da Simona Orrù e Giulio Carra. Regia di Giancarlo Milioni. Assistente della Sala Regia Alberto Senigagliesi. Mixer Audio: Sergio Foroni. Assistente di Studio: Monica Campanile. Alle telecamere fisse del Loggione del Palazzo Comunale e della Sala Consiliare: Mattia Purgatori e Paolo Persi. Troupe Esterma: Angelina Bondarencu, Yevgeniy Lebedyev, Simone Gammaitoni, Federico Piras, Tommaso Andreaus.