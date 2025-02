Credo è un bellissimo pitbull che aspetta chi lo adotti come Ares che va presto salvato dal canile • Terzo Binario News

CREDO bellissimo tipo pit bull di taglia media è nato 1.3.2023.

CREDO é un cane molto equilibrato ed affettuoso con tutti.

Non adatto alla convivenza con altri animali.

Adozione consigliata a persone esperte conoscitrici della razza.



CREDO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Lui ha già capito….ha capito che sta arrivando x lui la fine…. sta x arrivare il peggior incubo di ogni creatura innocente….

LA DEPORTAZIONE…

ARES sta x essere trasferito in un canile dove non uscirà MAI PIÙ…. NON DA VIVO…DOVE PIÙ NESSUNOOOOO SAPRA PIÙ NIENTE DI LUI….

NN si saprà più della sua esistenza….e non si saprà mai più quando morirà….

ARES…4 ANNI..

QUESTA SARÀ LA SUA ULTIMA FOTO CHE VEDRETE….E LA SIA UNICA E ULTIMA POSSIBILITÀ X SALVARLO….

ROMA X INFO 3922239200