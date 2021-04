Covid, Ghirga: "Strategia sui sintomi per l'interruzione delle precauzioni è l'approccio giusto" - Terzo Binario News

“Una questione fondamentale della pandemia COVID-19 è stata quando sia sicuro interrompere le precauzioni di isolamento nei pazienti che si sono ripresi dalla malattia. Gli ultimi dati suggeriscono che una strategia basata sui sintomi per l’interruzione delle precauzioni è l’approccio giusto.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti hanno originariamente raccomandato una strategia basata su test per interrompere l’isolamento, richiedendo 2 test di RT-PCR negativi consecutivi ad almeno 24 ore di distanza. Tuttavia, con l’accumularsi dell’esperienza con la COVID-19, abbiamo appreso che un piccolo numero di individui continua a diffondere il virus molto tempo dopo l’infezione. Poiché sembrava che il virus di questi individui, persistentemente positivi, non fosse capace di replicarsi e il rischio di trasmissione fosse minimo, dopo che era trascorso un tempo sufficiente dall’insorgenza dei sintomi, il CDC è passato a una strategia basata sulla sintomatologia nel luglio 2020. Questa ultima si basava sul fatto che l’isolamento e le precauzioni potevano essere interrotte 10 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi o il primo risultato RT-PCR positivo di un paziente, a meno che il paziente non fosse immunocompromesso o avesse una malattia grave.

Nell’ultimo numero di JAMA Mack et al. hanno esaminato la stagione 2020 dei campus chiusi (“bolla”) della National Basketball Association (NBA), al fine di valutare se individui persistentemente positivi possono trasmettere il virus. Tra 3648 individui sottoposti a test RT-PCR nella bolla NBA, ci sono stati 36 casi persistentemente positivi (34 uomini [94%]). Questi casi persistentemente positivi hanno prodotto 1480 giorni-persona di attività a stretto contatto senza eventi di trasmissione rilevati.

Per molti versi, la stagione delle bolle NBA, con una popolazione fissa di giocatori e personale di supporto che ha partecipato a test quotidiani, molti regolarmente esposti ad attività indoor, senza mascherina e a stretto contatto ad alto rischio, è stata un esperimento ideale per testare la trasmissibilità di individui persistentemente positivi. Tuttavia, questo era un gruppo di individui prevalentemente giovani e sani e nessuno degli individui persistentemente positivi in questo studio ha richiesto il ricovero in ospedale. Pertanto, questi risultati non possono/dovrebbero essere generalizzati a coloro che sono immunocompromessi o con gravi infezioni da COVID-19. Inoltre, i contatti ravvicinati senza mascherina si sono verificati un minimo di 2 settimane dopo l’infezione iniziale, dato il protocollo di screening cardiaco dell’NBA, e molte delle infezioni iniziali si sono verificate più di 3 settimane prima dell’arrivo nella bolla. Come tale, questo studio non è in grado di fornire informazioni sulla tempistica ideale per l’interruzione delle precauzioni nel pubblico in generale. Nonostante queste limitazioni, è improbabile che questo esperimento nel mondo reale venga ripetuto e fornisce prove convincenti che una strategia basata sui sintomi per l’interruzione delle precauzioni è l’approccio giusto.

dr. Giovanni Ghirga