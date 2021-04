Coronavirus Fiumicino, "il numero dei positivi scende a 174" - Terzo Binario News

“Finalmente dopo circa cinque mesi il numero di positivi nel nostro territorio scende sotto la quota dei 200, attestandosi a 174. È quanto emerge dai dati forniti oggi dalla Asl Rm 3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Di questi – specifica – 94 sono donne e 80 uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.28. Con il 38% dei casi Fiumicino e Isola sacra rimangono in testa tra le località più colpite, seguite da Aranova (8%) e Focene (6%)”.

“Sono numeri che fanno ben sperare – aggiunge il sindaco – ma che non devono indurre ad abbassare la guardia. In particolare in questo momento: lunedì 26 aprile il Lazio tornerà in zona gialla, consentendo importanti riaperture sul territorio. Impegniamoci tutti affinché i contagi dunque non tornino a salire, costringendoci a nuove dolorose chiusure”.