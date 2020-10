Covid a Ladispoli, Italia in Comune: "Informiamo il Prefetto sull'agire di Grando" - Terzo Binario News

“Dalle cronache apprendiamo che la città di Ladispoli registra il più alto numero di contagi. Persino più alto di Civitavecchia che ha una popolazione superiore ed è un importante snodo ferroviario e marittimo.

Poiché non esistono ragioni che giustificano questo triste primato, viene da chiedersi che non vi sia un collegamento tra il crescente incremento di contagi a Ladispoli e le bravate irresponsabili di qualche consigliere comunale, uno dei quali ha avuto persino il cattivo gusto e la spudoratezza di presentarsi sul palco di Piazza San Giovanni inneggiando alla sua posizione “no mask” , indossando una fascia tricolore e affermando di parlare a nome della città.

Dopo quella bravata degna di una persona irresponsabile ci era sembrato grave che il sindaco non avesse preso le distanze, ma adesso siamo più preoccupati perché temiamo che quella leggerezza possa essere stata condivisa da irresponsabili travestiti da spavaldi che violano le disposizioni sulla prevenzione del virus, senza alcuna presa di posizione matura e consapevole da parte del sindaco di Ladispoli.

Certamente è singolare che il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, abbia la cura di assicurare il rispetto delle prescrizioni, avendo nella propria maggioranza personaggi che si vantano di non rispettare alcuna regola e ne promuovono la disapplicazione.

“Italia in comune Ladispoli” esprime grande preoccupazione per il comportamento del sindaco di Ladispoli e lo invita ad adottare decisioni mature e responsabili che possano garantire, anche nella nostra città il rispetto delle prescrizioni dettate dal Governo a tutela della salute pubblica. Per questa ragione informeremo il Prefetto di Roma affinché inviti il sindaco al rispetto del ruolo rivestito e all’adozione degli atti conseguenti nei confronti di tutti, sia che siano semplici cittadini, sia che si tratti di consiglieri comunali della sua maggioranza”.

Italia in comune Ladispoli

Sezione Maurizio Biasetti