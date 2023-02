“Costruire l’alternativa alla destra”, oggi al Caffè Letterario di Roma l’evento di Verdi e Sinistra • Terzo Binario News

Tra gli interventi, quello di Alessio Pascucci in veste di Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale

Mentre il Partito Democratico cerca di ammortizzare la “sventola” elettorale con le primarie per eleggere il nuovo Segretario, i gruppi di Europa Verde e Possibile, dopo l’avventura elettorale alle ultime elezioni regionali proseguono il loro percorso comune. Cominciano questo pomeriggio, venerdì 24 febbraio, alle ore 18:30 presso il Caffé Letterario di Roma, con “Costruire – l’alternativa alla Destra”.

Interverranno Angelo Bonelli, Deputato di Verdi e Sinistra e Co-portavoce di Europa Verde, Simona Saraceno, Co-portavoce Europa Verde Lazio, Francesco Alemanni, tesoriere nazionale Europa Verde, Maya Vetri, Assessore alla Cultura del Municipio VIII, Alessio Pascucci, Consigliere di Città Metropolitana Roma Capitale, Amedeo Chiacchieri, Presidente VIII Municipio, Claudio Marotta, Consigliere Regionale del Lazio di Europa Verde, Gianmarco Capogna, Portavoce di Possibile LGBTI+, Michela Cicculli, Consigliera capitolina, Gaia Celeste di Possibile Roma e il Deputato Filiberto Zaratti.

In vista dell’evento di oggi pomeriggio, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Alessio Pascucci, ex Sindaco di Cerveteri e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Bisogna ripartire dal dato allarmante sull’astensionismo. Alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio solamente il 37% degli aventi diritto hanno scelto di recarsi alle urne. Un segnale chiaro da parte dei cittadini che non può più essere ignorato. Questi dati sono allarmanti e dobbiamo lavorare per riportare le persone a votare, per tornare a farle a credere nella politica e nelle istituzioni. Questo sarà il punto di partenza del nostro lavoro dentro e fuori le istituzioni”.