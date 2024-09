Costringeva ragazze alla prostituzione, preso dai Carabinieri un 46enne rumeno a Roma • Terzo Binario News

Un uomo di 46 anni di Craiova, condannato a 11 anni e sei mesi di carcere per tratta di minori e sfruttamento della prostituzione, ritrovato in Italia grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine di Bănie e quelle di Roma.

Arresto eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. L’uomo, romeno di 46 anni, era ricercato in campo internazionale per mandato d’arresto europeo, emesso dal tribunale di Dolj (Romania), in quanto condannato alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione per tratta di esseri umani.

L’uomo è stato associato pressi la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli.

Si tratta di Claudiu Grecu, avvistato mercoledì a Roma. Secondo IPJ Dolj, l’operazione è stata organizzata dall’Ufficio dell’Addetto agli Affari Interni in Italia, insieme all’Unità Investigativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, con il contributo informativo degli agenti di polizia del Servizio Investigativo Criminale Dolj, un Operazione che ha portato all’arresto della persona ricercata in meno di sei ore dall’emissione del mandato d’arresto europeo.

Ragazze adolescenti costrette a prostituirsi in Italia

Claudiu Grecu è stato condannato a 11 anni e sei mesi di reclusione perché, tra il 2012 e il 2019, approfittando della vulnerabilità di una giovane donna, inizialmente di 17 anni, e ingannandola circa la ricerca di un posto di lavoro in Italia, avrebbe causato lei a praticare la prostituzione e poi, esercitando violenza fisica e mentale, l’avrebbe tenuta sotto la sua influenza.

L’accusa è stata inoltre di favoreggiamento e conseguimento di vantaggi materiali dall’esercizio della prostituzione da parte di altre tre donne, sempre nel territorio dello Stato italiano.

“L’ufficio SIRENE Romania ha scambiato informazioni con SIRENE Italia, avvalendosi del supporto dell’Addetto agli affari interni rumeno a Roma, in relazione alla possibile localizzazione della persona rintracciata, e sono stati confermati gli aspetti trasmessi dall’Ispettorato di polizia della contea di Dolj.

Attualmente si stanno svolgendo le procedure giudiziarie per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo”, ha detto il portavoce dell’IPJ Dolj, Cristian Grigorescu.