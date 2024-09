Alto Impatto dei Carabinieri a Fiumicino: trovati pistole, droga e petardi • Terzo Binario News

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia Roma Ostia, coadiuvati da un’unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria (RM), dai colleghi della Compagnia Aeroporti di Roma e da un elicottero dei Carabinieri del Nucleo di Pratica di Mare, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto Impatto” nel comune di Fiumicino (RM), finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno complessivamente identificato 173 persone e eseguito verifiche su 235 veicoli.

Arrestate 6 persone: un uomo trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore e 9 cartucce; due persone fermate in strada che, a seguito di accertamenti, sono risultate colpite da ordine per la carcerazione; altre 3 persone perché risultate colpite da ordinanze di aggravamento delle pregresse misure cautelari in atto a loro carico.

I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno poi denunciato un uomo trovato in possesso di una pistola lanciarazzi priva di matricola e altre 3 persone per detenzione di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso rispettivamente di 63 g, 27 g e 47 g di hashish.

Segnalati amministrativamente anche 4 giovani trovati con modica quantità di hashish e marijuana, per uso personale.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 18 petardi artigianali di sospetta provenienza e destinazione, dal peso complessivo di 2,7 kg.