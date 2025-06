“COMVIE Project Conference” oggi a Civitavecchia per raccoglie l'eredità del Cesiva: presente Elettra Marconi • Terzo Binario News

Si è svolta oggi, presso l’Aula Magna della caserma “Giorgi” di Civitavecchia, la presentazione ufficiale del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, a tutte le Autorità istituzionali, militari e civili, di Civitavecchia.

Alla “COMVIE Project Conference”, moderata dalla giornalista RAI Benedetta Rinaldi, erano presenti il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Camporeale, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, Comandante del COMVIE, il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il vescovo di Civitavecchia Mons. Gianrico Ruzza, i sindaci di tutto il comprensorio, numerose Autorità militari, civili e rappresentanti delle aziende di settore, tra cui FINCANTIERI e CUBIC.

Ad aprire la conferenza il Gen. Olla: “Il COMVIE ha ereditato le competenze del Centro Simulazione e Valutazione dell’Esercito e costituisce il principale riferimento per l’applicazione della simulazione asservita all’addestramento per la preparazione dei Comandi e delle unità, sia per le operazioni fuori dal territorio nazionale, sia per il raggiungimento del necessario livello di prontezza per esercitare un’adeguata deterrenza e mantenersi pronti alle chiamate, sempre più frequenti, del Paese e dei suoi cittadini. L’attività del Comando è focalizzata, essenzialmente, sull’organizzazione di esercitazioni volte ad attestare il raggiungimento delle capacità operative “fondamentali” per l’assolvimento della missione, utilizzando sistemi di simulazione tecnologicamente avanzati. Gli stessi strumenti sono altrettanto essenziali per replicare ambienti operativi realistici nell’ambito dei quali valutare le performance dei prototipi di mezzi, materiali equipaggiamenti e verificarne il soddisfacimento dei parametri posti alla base della definizione delle Esigenze Operative. Gli stessi Strumenti che consentono anche di validare la coerenza e l’aderenza di nuovi concetti e procedimenti tecnico-tattici al moderno campo di battaglia”.

Il Comandante ha, poi, sottolineato il legame indissolubile che esiste da anni tra quella che un tempo era chiamata “Scuola di Guerra” e la città di Civitavecchia; una città dinamica e polivalente che ha sempre dimostrato di potersi esprimere al meglio nel campo della tecnologia e della innovazione, motivi per cui è stata invitata proprio la Principessa Elettra Marconi, madrina dell’evento, nata a Civitavecchia e testimone vivente delle scoperte rivoluzionarie apportate dal padre, il premio nobel per la fisica Guglielmo Marconi che, proprio su nave “Elettra”, ormeggiata nel porto storico della città, portava avanti i suoi esperimenti.

Emozionante il momento in cui la Principessa ha ricordato alcuni aneddoti e momenti di vita vissuti accanto al padre.

Durante la conferenza, il Col. Fabrizio Benedetti e il Col. Andrea Tiveron hanno approfondito rispettivamente le tematiche che riguardano i Dipartimenti di cui sono responsabili, rispettivamente, il Reparto Esercitazioni il primo e il Dipartimento Progetti, Innovazione e Sperimentazione, permettendo ai presenti in platea di conoscere potenzialità, sviluppi e obiettivi degli assi portanti del Comando: la preparazione delle forze e le attività di sperimentazione di tecnologie e concetti innovativi.

Il Gen. Camporeale, nel suo saluto finale, si è complimentato con il Comandante e con il personale del COMVIE per i contenuti della conferenza e per la possibilità che è stata data a tutte le Autorità presenti di conoscere il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito.

Il sindaco Marco Piendibene ha rivolto il suo saluto a tutti i prestigiosi ospiti e ha ringraziato il COMVIE, ricordando l’importanza della presenza militare e in particolare del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito per la città di Civitavecchia che proprio lo scorso anno, con la precedente denominazione, ha ricevuto la cittadinanza onoraria per aver contribuito all’elevazione socio-culturale ed economica della Città promuovendo il nome di Civitavecchia, sia in Italia che in campo internazionale.