Corso gratuito di disostruzione delle vie aeree a Ladispoli • Terzo Binario News

Nuova tappa del progetto Ladispoli città della formazione gratuita da parte dell’amministrazione del sindaco Grando. Sabato 16 dicembre alle ore 15:00 presso la sala conferenze della biblioteca comunale si terrà il corso gratuito di disostruzione delle vie aeree adulto, pediatrico e infante tenuto dal Nucleo subacqueo Cerveteri Ladispoli.

“Siamo molto grati al Nucleo subacqueo Cerveteri Ladispoli – ha commentato il delegato alla formazione, Biagio Camicia – per aver aderito all’iniziativa. Un corso gratuito aperto a tutti su come salvare una vita è importantissimo per la nostra città. Si tratta di un corso inclusivo poiché grazie alla preziosa collaborazione con il Delegato al progetto Ladispoli città che sa ascoltare, Marco Cecchini, sarà presente un interprete Lis”.

L’entrata al corso è libera, ma è fortemente consigliata la prenotazione inviando una mail a biagio.camicia@comunediladispoli.it – nucleosubacqueocerveteri@gmail.com. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

“Dopo questo corso – ha concluso Camicia – il progetto della formazione gratuita proseguirà anche per l’anno prossimo. Per il mese di gennaio sono in programma altri due seminari, uno sull’organizzazione di eventi e un altro sulla formazione imprenditoriale”.