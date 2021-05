Corso di filosofia attiva della Nuova Acropoli Ladispoli - Terzo Binario News

Come riuscire a superare questi tempi difficili, in cui ci sentiamo quasi sospesi su un filo come degli equilibristi?

Le risposte sono offerte dalla antica saggezza, e Nuova Acropoli intende condividerle con il corso di Filosofia Attiva, la cui presentazione si svolgerà con un doppio appuntamento (martedì 18 e giovedì 20), e con doppio orario (alle 18 e alle 19), nella sede associativa in via Fiume 108 a Ladispoli.

E come un equilibrista, per poter procedere, cerca prima il proprio baricentro, così ciascuno di noi, per trovare la stabilità, deve trovare in sé valori e qualità, cui spesso non diamo importanza, presi come siamo dall’altalena delle circostanze esterne. Per muovere passi sicuri nella e per la società, c’è allora bisogno di una Filosofia Attiva. Non resta che provare, e partecipare al corso!

Per garantire il distanziamento fisico, ed ottemperare alle vigenti normative, si consiglia di prenotare il proprio posto inviando una mail a ladispoli@nuovaacropoli.it o contattando il 348 5656113